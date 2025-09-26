В секторе потребительской активности в 2026 году темпы роста замедлятся до уровня 1,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленном Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рост оборота розничной торговли РФ по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,5%, объема платных услуг населению - на 2,6%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленном Минэкономразвития.

"Оборот розничной торговли за 7 месяцев 2025 года замедлил темпы роста до 2,1%. По итогам 2025 года ожидается рост на 2,5% (в 2024 году - на 7,7%). Объем платных услуг населению за 7 месяцев 2025 года вырос на 2,3% в годовом выражении. По итогам 2025 года рост оценивается на уровне 2,6 % (в 2024 году - 4,3 %)", - отмечается в документе.

В секторе потребительской активности в 2026 году темпы роста замедлятся до уровня 1,2%. Рост оборота розничной торговли оценивается на уровне 1,1%, платных услуг населению - 1%. В дальнейшем ожидается ускорение роста потребительской активности до 3,7% в 2027 году и 3, % в 2028 году, оборота розничной торговли - до 3,9% и 3,6%, объема платных услуг населению - по 2,4% ежегодно.

Одним из факторов, способствующих росту потребления, будет плавное снижение нормы сбережения населения - с 10% в 2024 году до 6,7% к 2028 году, отмечается в прогнозе. Сохранению роста потребительского спроса на среднесрочном горизонте также будет способствовать рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2,1% в 2026 году и далее - на 3,5% и 3% в 2027 и 2028 годах соответственно.