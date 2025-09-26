МЭР ждет снижения потребления электроэнергии в РФ в 2025 году на 1,4%

На горизонте 2026-2028 годов среднегодовые темпы роста по отрасли составят порядка 1,5%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в РФ в этом году снизится на 1,4%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В связи с ожидаемым снижением металлургического производства и добычи полезных ископаемых в 2025 году прогнозируется снижение потребления электрической энергии на 1,4% относительно 2024 года", - говорится в документе.

На горизонте 2026-2028 годов среднегодовые темпы роста по отрасли составят порядка 1,5%.

По итогам 2024 года в сфере производства электрической энергии объем выработки электроэнергии, газа и пара по отношению к уровню 2023 года увеличился на 2,4%. Потребление электроэнергии выросло на 2,6%.