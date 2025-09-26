Это на 23,1% выше показателя 2024 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Валовой сбор зерна в России в перспективе до 2028 года вырастет до 155 млн тонн - это на 23,1% выше показателя 2024 года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2028 года вырастет до 155 млн тонн, что на 23,1% выше уровня 2024 года", - говорится в документе.

Согласно прогнозу, по итогам текущего года сбор зерна в РФ составит около 135 млн тонн - это на 7,2% больше, чем в 2024 году. По итогам 2026 года урожай вырастет на 9,3% в годовом сопоставлении, в 2027 году - на 1,7%, в 2028 году - на 3,3%.

Прогнозируется, что сбор сахарной свеклы в 2025 году увеличится на 6,6% относительно 2024 года и составит 48,1 млн тонн. В 2028 году сбор сахарной свеклы ожидается в размере 52,7 млн тонн (+16,8% к 2024 году).

Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок в 2025 году, по прогнозу, составит около 6,4 млн тонн (-3,5% к уровню 2024 года). К 2028 году его выпуск возрастет до 7 млн тонн (+5,2% к 2024 году).

Объемы производства подсолнечника в текущем году оцениваются на уровне прошлого года - 16,9 млн тонн. К 2028 году сбор подсолнечника прогнозируется в размере 18,4 млн тонн (+8,6% к 2024 году). С учетом динамики урожая прошлого года в 2025 году выработка растительных масел сократится на 2,6% - до 10,4 млн тонн. Производства масел растительных нерафинированных к 2028 году сократится 3,9% относительно уровня 2024 года. В 2028 году производство овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля прогнозируется на уровне 14,3 млн тонн (+2,7% к 2024 году) и 19 млн тонн (+6,6% к 2024 году) соответственно, отмечается в документе.