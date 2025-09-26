Показатель может составить 71,2 млн тонн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что производство чугуна в России в 2025 году вырастет на 0,8%, до 54,7 млн тонн, стали - на 0,3%, до 71,2 млн тонн, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленного министерством.

"В 2025 году наблюдалась тенденция незначительного повышения производственных показателей на металлургических и трубных предприятиях в связи с увеличением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке", - говорится в документе.

Производство готового проката черных металлов в 2025 году составит 60,1 млн т, что на 0,3% выше уровня 2024 года. К 2028 году прирост производства готового проката черных металлов составит 5,3% относительно 2024 г., достигнув 63,1 млн тонн. Из общего объема готового проката производство листового проката к 2028 году составит 29,3 млн тонн (рост на 15% к уровню 2024 года), производство сортового проката 33,2 млн тонн (рост на 5,1%).

Цветная металлургия

В цветной металлургии по итогам 2024 года наблюдался рост производства по основным цветным и драгоценным металлам: производство драгоценных металлов выросло на 5,8%, алюминия - на 2,3%, меди - на 3,9%, руд цветных металлов - на 7,5%.

"В части обеспечения и рационального использования сырьевых ресурсов цветной металлургии в последние годы были реализованы новые инвестиционные проекты на территории РФ и диверсифицированы импортные поставки сырьевых ресурсов при существенном снижении импортных поставок сырьевых ресурсов из недружественных стран", - говорится в сообщении. Тем не менее, в 2025 году объемы производства цветных металлов снижаются, отмечает министерство.