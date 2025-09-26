МЭР: объем инвестиций в капитал телеком-компаний составит около 3,8 трлн рублей

В прогнозе Минэкономразвития также отмечается, что в период с 2025 по 2028 годы операторы связи намерены продолжить реализацию инвестиционной стратегии, направленной на обеспечение стабильного функционирования телекоммуникационных сетей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в основной капитал компаний в отрасли связи в период 2025-2028 годов составит около 3,8 трлн рублей. Об говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"Общий объем инвестиций в основной капитал в 2025-2028 годах составит около 3,8 трлн рублей", - сказано в документе.

Также объем инвестиций к 2028 году, согласно прогнозу, покажет рост на 17,2% в сопоставимых ценах к уровню 2024 года, а в 2026-2028 годах по базовому варианту ожидается сохранение инвестиционной активности на уровне роста в 3,7-4,5% в сопоставимых ценах.

В прогнозе отмечается, что в период с 2025 по 2028 годы операторы связи намерены продолжить реализацию инвестиционной стратегии, направленной на обеспечение стабильного функционирования телекоммуникационных сетей и поддержание высокого уровня качества предоставляемых услуг для потребителей. Это включает в себя обеспечение надежного и высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа в интернет, а также развитие сегментов коммерческих центров хранения и обработки данных и "облачных услуг". Кроме того, планируется внедрение инновационных технологий связи, в том числе отечественных разработок.