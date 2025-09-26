В среднесрочной перспективе на период с 2026 года по 2028 год прогнозируется сохранение темпов роста доходов от услуг связи в пределах 2,6-2,9%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рост доходов от услуг связи в 2025 году в сопоставимых ценах ожидается на уровне 3% по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"По предварительной оценке, в 2025 году ожидается рост доходов от услуг связи по отношению к 2024 году на уровне 3,0% в сопоставимых ценах", - сказано в документе.

В среднесрочной перспективе на период с 2026 года по 2028 год прогнозируется сохранение темпов роста доходов от услуг связи в пределах 2,6-2,9% в сопоставимых ценах. Согласно прогнозу, в сфере документальной электросвязи ожидается значительный рост рынка услуг в сопоставимых ценах. По предварительным оценкам, к 2028 году данный показатель достигнет 25% по сравнению с уровнем 2024 года. Данный прогноз обусловлен ожидаемым увеличением спроса на услуги высокоскоростного доступа в интернет.

В структуре доходов от услуг связи доля поступлений от документальной электросвязи увеличится с 42,6% в 2024 году до 47,3% в 2028 году. Параллельно с этим произойдет снижение доли доходов от услуг фиксированной телефонной связи с 5,5% в 2024 году до 4% в 2028 году. "Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие современных голосовых сервисов при доступе через сеть интернет способствуют снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи", - отмечается в прогнозе.

Количество абонентских устройств, подключенных к подвижным сетям радиотелефонной связи, в период с 2025 по 2028 годы будет находиться в диапазоне от 330 до 347 миллионов единиц, свидетельствуют данные прогноза. Отмечается, что в рамках базового сценария, несмотря на уменьшение общего числа персональных мобильных устройств, используемых для личных и профессиональных целей, активное развитие технологий интернета вещей (IoT) будет способствовать компенсации данного тренда.

Кроме того, рост мобильной связи и широкое распространение онлайн-сервисов для голосовой и видеосвязи усиливают тенденцию к снижению потребности потребителей в использовании стационарных телефонных линий. Ожидается, что плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения сократится с 13,3 единиц в 2024 году до 10,2 единиц на 100 человек в 2028 году.