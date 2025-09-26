В Москве в 2025 году будет 110 зарядных станций Росатома для электромобилей

Президент компании "ТВЭЛ" Наталья Никипелова отметила, что для перевода всего транспорта города на электротягу потребуется как минимум еще 50% энергетических мощностей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество зарядных станций компании "Росатом сеть зарядных станций" (дочерняя компания концерна "Росэнергоатом") для электромобилей в Москве до конца года достигнет 110, что составит около 50% парка города. Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор по сбыту концерна "Росэнергоатом" Александр Хвалько на форуме World Atomic Week (WAW).

"Конечно же, важна сама зарядная инфраструктура, она должна расти и развиваться. Для примера, когда мы про нас говорим - про нашу компанию, которая строит и эксплуатирует эти заправки (OOO "Росатом Сеть зарядных станций"). <...> Надо сказать, что до конца года 255 станций у нас стоит [по всей России], в основном это быстрые станции. На территории Москвы - это 110 примерно станций быстрых, и это 50-55% всего парка быстрых зарядных станций города", - сказал он в ходе сессии.

В свою очередь президент компании "ТВЭЛ" Наталья Никипелова отметила, что для перевода всего транспорта Москвы на электротягу потребуется как минимум еще 50% энергетических мощностей, что равняется 50 АЭС малой мощности на установке РИТМ-200. "Электромобилизация любого крупного города, любого мегаполиса совершенно точно потребует строительства атомных станций малой мощности вокруг этих городов", - подытожила она.