Эксперты: технология оплаты лицом становится популярнее у покупателей в России

По мнению экспертов сферы, к 2028 году оплата по биометрии будет занимать порядка 10% от всех платежей в стране

ТАСС, 29 сентября. Технология оплаты лицом (биоэквайринг) становится популярнее у покупателей в России. Клиенты чаще оплачивают покупки по биометрии, а к 2028 году оплата лицом будет занимать порядка 10% от всех платежей в России. Такое мнение ТАСС выразил ряд опрошенных экспертов. При этом они подчеркнули, что за год число пользователей, сдавших биометрические данные, увеличилось в 4 раза. За два года - почти в 30 раз, а дальнейшему росту может способствовать объединение сети банков на базе единой платформы.

"К 2028 году биоэквайринг будет занимать долю около 10% от всех платежей в России. Основным двигателем биоэквайринга является его преимущество: с его помощью жизнь человека становится проще, можно не только позволить себе не брать с собой карты и наличные, но и оставить дома паспорт", - отметили в пресс-службе компании-разработчика по для автоматизации и усиления безопасности на основе биометрии Face2.

При этом, в пресс-службе центра биометрических технологий (оператор государственной Единой биометрической системы) подчеркнули, что более 7,5 млн человек самостоятельно зарегистрировались в Единой биометрической системе - через приложение "Госуслуги биометрия" и очно в отделениях банков. "За год число пользователей, сдавших данные, увеличилось в 4 раза. За два года - почти в 30 раз. Количество платежных операций по биометрии превысило 150 млн. Число платежных транзакций по итогам II квартала 2025 года год к году выросло в 11 раз", - добавили там.

В Центре биометрических технологий также добавили, что создание и развитие межбанковского биоэквайринга будет способствовать дальнейшему распространению оплаты покупок по биометрии среди населения.

"У каждого будет понятный пользовательский путь при совершении покупок независимо от того, клиентом какого банка он является, а увеличение числа банков-эквайеров позволит расширить сеть приема платежей".

Развитие оплаты по биометрии: от локальных решений до федерального проекта

Биоэквайринг НСПК - это межбанковская технология бесконтактной оплаты с помощью биометрии, позволяющая совершать платежи без карты или телефона. Технология уже больше года работает, например, в метро Казани.

"Задача нашей платформы - объединить сеть банков. Сделать так, чтобы люди могли платить по биометрии в любом доступном месте независимо от того, клиентами какого банка они являются. По такому принципу сейчас работает оплата по банковским картам. Чем больше банков будет подключено к сети, тем доступнее для россиян станет технология" - отметили в пресс-службе НСПК.

Первая оплата по биометрии на базе этой технологии прошла еще в 2024 году в рамках пилотного проекта в казанском метрополитене. Тестовые, а затем и реальные платежи с использованием биометрии прошли через Систему быстрых платежей. Этот эксперимент стал отправной точкой для развития технологии. Сегодня к проекту присоединились 12 банков-эмитентов (банк, выпускающий платежные карты - прим. ТАСС) и три биоэквайера (банк, который может оказывать услуги приема платеже по биометрии ТСП - прим. ТАСС), их число продолжает расти.

В пресс-службе Метро Казани, где технология уже внедрена и активно используется, рассказали, что количество пассажиров, пользующихся оплатой по биометрии, продолжает расти. "С момента запуска оплаты проезда по биометрии в Казанском метро этим сервисом воспользовались более 50 тыс. раз", - сообщили там.

В НСПК также подчеркнули, что человек может один раз зарегистрировать свои биометрические данные и привязать к ним способ оплаты. В рамках проекта оплата по биометрии уже доступна через Систему быстрых платежей, а ближайшее время - и по картам "Мир".

"Привязка карт "Мир" к оплате по биометрии - часть развития платформы. Это даст банкам и их клиентам возможность выбора платежного инструмента при оплате по биометрии. Ряд банков-эмитентов уже завершают доработки своих мобильных приложений для возможности привязки оплаты по биометрии к картам "Мир", - подчеркнули в пресс-службе НСПК.

Технические меры безопасности оплаты по биометрии

"Биометрические образцы, хранящиеся в Единой биометрической системе, не привязаны к персональным данным. Принадлежность образцов невозможно определить, равно как и раскрыть с их помощью личность пользователя. Данные в системе зашифрованы особым алгоритмом, исключающим возможность восстановления исходных фотоизображений", - рассказали в Центре биометрических технологий.

В пресс-службе подчеркнули, ни одна операция не может быть проведена без участия самого пользователя. Любая попытка использования дипфейка или иной имитации для атаки на систему пресекается программными алгоритмами.

"Биометрические данные никогда не покидают периметра системы. Для проведения платежных операций используются специальные векторы - обезличенные последовательности символов, сгенерированные на основе исходного изображения. Таким образом, биометрия пользователей находится под постоянной защитой государственной системы", - заключили там.

При этом, по данным генерального директора VisionLabs Дмитрия Маркова, биометрические платформы не работают с изображениями напрямую, они обрабатывают данные на уровне биометрических шаблонов - дескрипторов. "Из дескриптора нельзя восстановить исходное изображение лица, даже если базу данных заполучили злоумышленники. Кроме того, организации, которые имеют дело с личной информацией, обязаны соблюдать закон по защите персональных данных 152-ФЗ и закон, регулирующий идентификацию и аутентификацию с использованием биометрии, 572-ФЗ. Они предъявляют крайне высокие требования к защите персональных и биометрических персональных данных", - заключил он.

Перспективы развития технологии

В пресс-службе Face2 дали прогноз, что в 2025-2026 годах будет происходить пилотирование и активный переход банков на использование биометрии в эмитентской и эквайринговой части, в том числе за счёт регуляторной поддержки со стороны НСПК и ЦБ РФ. В 2027-2028 годах произойдет активное внедрение в крупных ритейл-сетях, транспорте, госуслугах. В Face2 также ожидают кратный рост числа сданных биометрических образцов. С 2027 года прогнозируется массовое развитие в регионах, особенно в ритейл-точках с высокой проходимостью (ТЦ, АЗС, аэропорты). После 2027 года возможен переход к гибридным моделям (биометрия + цифровой рубль), что позволит уменьшить долю традиционных способов оплаты.

При этом эксперт в области Финтех Эльдар Муртазин отмечает, что в теории, помимо оплаты в метрополитене, технология оплаты в общественном транспорте может быть организована в автобусах. "Есть достаточное количество камер для того, чтобы к ним привязать систему биометрии определения того, кто едет. И извещать прямым уведомлением в приложении, что вот такой-то человек едет. И извещать о том, что за проезд списаны деньги", - спрогнозировал он.

Также в НСПК рассказали, что компания прорабатывает с маркетплейсами возможность оплаты по биометрии товаров с возрастными ограничениями. Об этом сообщил генеральный директор, член правления Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

"Сейчас мы в целом прорабатываем возможность масштабирования биоэквайринга с дополнительной возможностью определения возраста покупателя. В офлайн-торговле внедрение этой технологии напрямую зависит от развития сети, здесь у нас уже есть готовое и согласованное с регуляторами решение. В онлайн-коммерции же есть своя специфика. Здесь вопрос не только в цифровой идентификации покупателя при покупке, но и в обеспечении удобства и безопасности при доставке. Вместе с маркетплейсами мы уже прорабатываем технологическое решение, чтобы выстроить правильный клиентский путь при внедрении биоэквайринга", - пояснил Дубынин.

Он также рассказал, что сервис определения возраста работает не только для подтверждения совершеннолетия покупателя, но и для определения других социальных параметров граждан. "Определение возраста может работать как в плюс, так и в минус восемнадцати лет. Например, в ряде регионов дети до четырнадцати лет могут проходить в музей бесплатно, а в ряде торговых сетей пенсионеры - воспользоваться льготами и получением скидок при покупках. Это только два небольших примера применения сервиса в этом направлении", - добавил он.

Другие способы применения биометрии

По словам Муртазина, если говорить про небанковские сервисы, биометрические технологии можно применять в CRM-системах. "Основная проблема сегодня в рознице - дать клиенту конкретно ту услугу, тот продукт, который ему нужен. Что это значит? Это значит, что человеку нужно предложить не весь спектр продуктов, а конкретный продукт. И вот здесь биометрия начинает работать очень хорошо. То есть она, по сути, позволяет определить, что именно и как предлагать клиенту. То есть вы заходите, вас определяет история покупок, продавец видит и так далее", - подчеркнул эксперт.

Помимо этого, в пресс-службе Mileonair рассказали, что применяют биометрические технологии в тревел-сегменте для осуществления доступа в бизнес-залы в аэропортах РФ. "На текущий момент, сервис доступа по биометрии работает в 6 бизнес-залах 6 аэропортов. Видим, что количество клиентов плавно растет по мере увеличения возможностей применения и осведомленности населения о данном инструменте. Планируем дальнейшее масштабирование сервиса на 30 аэропортов по России", - добавили там.