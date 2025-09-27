Wildberries видит потенциал в экспорте российских товаров в Китай

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Этин отметил запрос китайского рынка на качественные российские товары

ХАНЧЖОУ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Объединенная компания Wildberries & Russ считает перспективным наращивание экспорта российских товаров в КНР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ее директор по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Этин.

"Вместе с перспективой расширения присутствия китайского бизнеса на платформе мы видим потенциал и в экспорте российских товаров в Китай", - сказал он на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу. По его словам, ежегодно объемы экспорта товаров через цифровые платформы удваиваются, а доля цифровых платформ в структуре несырьевого экспорта России растет на несколько процентных пунктов. "Мы видим запрос китайского рынка на качественные российские товары и готовы способствовать удовлетворению этого запроса", - отметил Этин.

Он рассказал, что цифровые платформы становятся инфраструктурным партнером по развитию бизнеса на локальных и зарубежных рынках. "Мы видим, как российские цифровые платформы, в том числе Wildberries, прошли путь становления, накопили опыт, и готовы вкладываться в инфраструктуру стран Евразийского региона. Под инфраструктурой мы подразумеваем строительство логистических комплексов, ЦОДов на местных рынках, создание программ и возможностей для продвижения брендов и товаров селлеров", - сказал Этин.

При этом есть регуляторные и инфраструктурные сложности со странами глобального Юга, которые могут быть нивелированы созданием единой регуляторной базы и общих подходов к регулированию, добавил он.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Около 2 тыс. экспонентов из Китая и других стран представят свои услуги и продукцию на выставочной площади 155 тыс. кв. м. Экспо охватывает не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.

Ханчжоу считается китайской столицей электронной торговли благодаря своему потенциалу в области цифровой экономики. Именно здесь расположена штаб-квартира компании Alibaba. Объем трансграничных платежей и расчетов Ханчжоу составляет около 40% от общего объема по стране. Электронная коммерция связывает Ханчжоу более чем с 200 странами и регионами мира.