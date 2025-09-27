Глава Крыма отметил, что некоторые вопросы не могут быть решены без достижения задач специальной военной операции

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Экономика регионов Донбасса и Новороссии будет полностью восстановлена после достижения целей специальной военной операции и ее окончания, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Идет СВО, есть сложности, например, в Донецке проблема с водой. Есть и другие касающиеся развития вопросы, которые без достижения целей специальной [военной] операции не могут быть реализованы в полном объеме. Здесь надо набраться терпения, дождаться достижения целей и задач, которые поставил президент, и будет уже другая жизнь, восстановление всей экономики в полном объеме", - сказал Аксенов.

Глава Республики Крым отметил, что приоритетом в процессе интеграции исторических регионов является набор кадров и построение управленческих команд, а для интеграции Донбассу и Новороссии будет полезен опыт Крыма.

"Мы многие вещи уже прошли методом своих проб и ошибок, научились преодолевать различные препятствия, поэтому в этой части опыт Крыма, наверное, всем полезен. Первые специалисты, которые выезжали на освобожденные территории в плане оказания методической или любой другой помощи, это были крымчане. Потому что мы знаем украинский язык, работали с документами, понимаем [и российское, и украинское] законодательство. Поэтому наши специалисты были наиболее подготовлены для оказания содействия и любой помощи нашим друзьям, нашим братьям с освобожденных территорий", - добавил он.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.