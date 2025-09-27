Такая же ситуация с мукой, сообщил местный министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Андрей Сигута

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Дефицита продуктов в Запорожской области нет, а переизбыток производства яиц позволяет экспортировать в другие регионы. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Андрей Сигута.

"Сейчас регион полностью всем обеспечен. На сегодняшний день у нас нет недостатка продукции, произведенной даже внутри региона. Работают две птицефабрики. Объем производства покрывает расходы и потребности региона. Даже можем уже поставлять яйцо для наших соседних регионов", - сказал он ТАСС.

Такая же ситуация в регионе с мукой.

"По муке ситуация такая же. Сейчас будет наложено производство фасованной продукции, а что касается муки на развес большими партиями, то мы на сегодняшний день тоже покрываем достаточные объемы для того, чтобы себя обеспечить", - сказал ТАСС Андрей Сигута.