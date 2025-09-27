В регионе планируют увеличить количество ежегодных получателей реабилитационных услуг до 2 000

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют привлечь из федерального бюджета более 1 млрд рублей на развитие реабилитационной структуры, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также увеличить до 2 000 количество таких детей и подростков - ежегодных получателей реабилитационных услуг, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало предложение губернатора Алексея Беспрозванных о реконструкции здания Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Детство" в 2027-2028 годах. В результате общий охват детей с ограниченными возможностями здоровья на территории региона увеличится до 2 000 в год. Кроме того, расширится площадь для оказания детям многопрофильных реабилитационных услуг. Запланировано привлечение средств федерального бюджета в объеме 1,03 млрд рублей на развитие реабилитационной инфраструктуры, работу с детьми с ОВЗ", - рассказали в пресс-службе.

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Детство" помощь юным жителям в настоящее время оказывают врачи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, травматолог-ортопед, невролог, физиотерапевт, логопед, психолог и другие специалисты. Центр располагает новейшим оборудованием для проведения различных реабилитационных процедур, его перечень расширяется.

"В центре внимания правительства области, лично губернатора - поддержка родителей с детьми-инвалидами. Из регионального бюджета предоставляются выплаты ежемесячного пособия более 3 840 детям-инвалидам. Также денежные выплаты за счет областного бюджета предоставлены детям-инвалидам с редкими генетическими заболеваниями", - отметили в пресс-службе.

Расширен региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают поседневную жизнь этой категории юных калининградцев. В список ТСР включены, в частности, автомобильное кресло для перевозки детей-инвалидов и кресло-коляска с электроприводом. Приобретение кресла-коляски с электроприводом возможно за счет средств областного бюджета. В рамках этих мер выдано 115 сертификатов на ТСР и 61 кресло-коляски с электроприводом, уточнили в правительстве области.

"В 2025 году существенно - до 131,2 млн рублей (в 2024 году было немногим более 91 млн рублей) - увеличено также финансирование ремонтных работ в стационарных учреждениях социальной сферы, что позволит значительно улучшить качество предоставления услуг как взрослым, так и детям", - информировали в пресс-службе.