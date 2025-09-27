ЦФА могут привлекаться под различные проекты, в том числе для благоустройства и строительства социально-культурных объектов, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

ЧЕБОКСАРЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Чувашия может стать пилотом в 2026 году по выпуску своих цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В республике начали формировать предложения для внесения поправок в законодательство.

"Хотелось бы, чтобы Чувашия в качестве эксперимента выпустила цифровые финансовые активы под конкретные проекты, которые будут реализовываться с помощью средств, которые республика привлечет [с выпуском ЦФА]. <…> [Если Минфин России поддержит эту инициативу], то со следующего года [может начаться реализация пилота по использованию регионом ЦФА]", - отметил Аксаков, добавив, что уже общался на эту тему с представителем Минфина РФ, где "в принципе с пониманием относятся к этой идее".

По его словам, если будет поддержка со стороны министерства, то Госдума может рассмотреть соответствующие поправки в бюджет уже в этом году. "[Из регионов] только Чувашия [выступила с такой инициативой], и я хочу предложить на Чувашии попробовать, посмотреть, как это работает, а потом тиражировать по всей стране", - пояснил Аксаков.

ЦФА могут привлекаться под различные проекты, в том числе для благоустройства и строительства социально-культурных объектов. "Но я все-таки сторонник того, чтобы это были инвестиционные проекты, связанные с производством и генерирующие доход в том плане, что вложили, [условно говоря], один рубль - получили два. <…> То есть <…> проекты, которые дадут результат в том числе с точки зрения налоговых поступлений", - пояснил парламентарий.

В сентябре первый вице-премьер Чувашии - глава Минфина республики Михаил Ноздряков при представлении основных направлений развития министерства в 2025-2030 гг. сообщил, что власти Чувашии совместно с Мосбиржей начали разработку предложений по внесению изменений в законодательство, которые позволят регионам привлекать ЦФА. "Готовы выступить в качестве пилота для того, чтобы протестировать [ЦФА] и первыми из субъектов Российский Федерации выйти на этот рынок", - заявил Ноздряков.

ЦФА - финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов происходят в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.