На участке Рудня - Голынки восстановили движение поездов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Рудня - Голынки Московской железной дороги (МЖД) возобновили. Также возобновлено движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня - Голынки Смоленской области, где 26 сентября произошло ДТП с грузовым автомобилем и с грузовым поездом с последующим возгоранием вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда курсируют в обе стороны в штатном режиме. Движение автомобилей возобновили через переезд у деревни Рыжиково.