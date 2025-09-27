Главы Минфинов стран Файзиддин Каххорзода и Антон Силуанов обсудили вопросы расширения совместного взаимодействия

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Министры финансов Таджикистана и России Файзиддин Каххорзода и Антон Силуанов намерены развивать сотрудничество двух стран в области цифрового управления финансами, контроля государственного долга и в других направлениях. Как сообщает пресс-служба таджикского Минфина, их встреча прошла в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

Министры обсудили вопросы расширения совместного взаимодействия и выразили готовность развивать сотрудничество в сферах цифрового управления финансами, контроля государственного долга и обмена опытом выпуска ценных бумаг, в том числе "зеленых". Они также рассмотрели возможность поддержки в подготовке проектов с привлечением институтов развития и разработке новых механизмов финансирования. Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с реализацией соглашения о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран. Отмечается, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.

21-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Таджикистана и РФ прошло в Москве с участием премьер-министра республики Кохира Расулзоды и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торговле, инвестициях, банковском деле, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, культуре и других областях. Участники заседания заявили о готовности расширить и эффективно использовать имеющиеся возможности и ресурсы.

Внешнеторговый оборот между Таджикистаном и РФ по итогам 2024 года составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года, а за первые восемь месяцев этого года - свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. В марте президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.