СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Банк России и Генпрокуратура прорабатывают вопрос привлечения к ответственности раздолжнителей (организации, предлагающие услуги по решению проблем с просроченными долгами перед банками и МФО), сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на XXII Международном банковском форуме.

"Это то, что нас сильно беспокоит, и мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают эту проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода помощников, и может быть дальше думать над совершенствованием законодательства", - сказал Мамута, указав, что это многочисленные компании, которые особенно распространены в небольших городах.

По его словам, есть законные методы списания долга - это банкротство, а то, что предлагают такие компании - "это болезнь на здоровом рынке взыскания".

Ранее в Сбербанке ТАСС сообщали, что ежеквартально фиксируется свыше 600 тыс. новых объявлений услуг компаний-раздолжнителей. По оценкам Сбера, это огромный рынок, на котором преобладают недобросовестные практики. Известны случаи, когда итоговый платеж раздолжнителям в разы превышал первоначальную сумму долга. Такие фирмы, как правило, находят клиентов, которые не хотят сообщать банкам о своих финансовых проблемах и готовы довериться раздолжнителям.