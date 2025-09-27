При этом увеличение стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэнерго сохраняет перед собой задачу в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ близким к уровню инфляции. Однако рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать диспаритетов оптовых и розничных цен и дисбалансов в поставках топлива по всем каналам реализации. <…> Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров", - рассказали в министерстве, отвечая на вопрос, стоит ли задача в 2026 году удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.

"С учетом изменения тарифов естественных монополий и изменений налогового законодательства конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен", - добавили в Минэнерго.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что выше уровня инфляции за тот же период (4,16%). Рост цены бензина в рознице опережает инфляцию уже девятую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Дизель же дорожал на АЗС с начала года по 22 сентября существенно ниже уровня инфляции (3% против 4,16%).

Ранее в Минэнерго России заявляли, рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики.