Главная цель - показать, что столица РФ не только крупный мегаполис, но и центр развития высокотехнологичной промышленности и притяжения инвестиций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московские предприятия представили свою продукцию на международной промышленной выставке China International Industry Fair в Шанхае. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Наша главная цель - показать, что столица России сегодня не только крупный мегаполис, но и центр развития высокотехнологичной промышленности и притяжения инвестиций" - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", которая является флагманом промышленного развития города, работают более 230 компаний, из них 124 имеют статус резидента.

Всего в Москве функционирует около 4,6 тыс. промышленных предприятий, уточнил мэр. В Шанхае свои разработки показали семь столичных компаний. Среди них - вертикальные установки и фильтрующие комплексы для очистки воздуха на промышленных объектах, автономное устройство пожаротушения для электротранспорта и объектов энергетики, а также элементы из промышленных монокристаллов для систем мониторинга вибрации и давления на объектах с экстремально высокими температурами.

Собянин добавил, что поддержку экспорта столичных производителей обеспечивает Центр "Моспром". В I полугодии 2025 года он организовал 11 бизнес-миссий за рубежом и участие московских компаний в двух крупных международных выставках.