Иран передал России около 34 км земли под строительство ж/д линии Решт - Астара

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Иран передал российской стороне 34-километровый участок железнодорожной линии Решт - Астара для начала реализации проекта транспортного коридора. Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

"Последние полученные нами сообщения указывают на то, что около половины этого 162-километрового участка [железнодорожной линии Решт - Астара] уже приобретено, и около 34 км переданы российской компании для начала работ", - приводит ее слова телеканал SNN.

По словам Фарзане Садег, в самом начале очень долго и проблемно шел процесс выкупа земли под строительство железнодорожной линии, но Иран намерен завершить этот процесс к марту 2026 года.

В 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в апреле заявлял, что железная дорога Решт - Астара может быть построена не ранее чем через 3-4 года. В сентябре министр транспорта РФ Андрей Никитин в свою очередь сообщил, что активная фаза строительства на железнодорожной линии Решт - Астара может начаться до конца года.