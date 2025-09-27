Из-за аномальных погодных условий в регионе в 2025 году пострадало или погибло около 1 млн га посевов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области, где из-за непогоды погибла значительная часть урожая, добиваются послабления по 300 кредитам для аграриев, сообщила пресс-служба губернатора.

"Обсуждал эту непростую ситуацию на встрече с президентом, вице-премьером, главой Минсельхоза России, было наше обращение в правительство - везде находим поддержку. Очень оперативно было принято решение о дополнительных лимитах по льготному кредитованию на осеннюю посевную. Самый критичный вопрос - пролонгация уже имеющихся кредитов для тех хозяйств, которые не смогут их погасить в этом году. Речь идет о почти 300 займах, важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год, и мы уже ведем эту работу с федеральным министерством", - цитирует пресс-служба слова главы региона Юрия Слюсаря.

Поясняется, что из-за аномальных погодных условий в Ростовской области в 2025 году пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27. Всего от ЧС пострадало более 550 сельхозпредприятий. По данным, уже прошедшим экспертизу Минсельхоза России, общий ущерб составил почти 4 млрд рублей, но оценка ущерба еще в пяти районах, где режим ЧС был введен в сентябре, продолжается, поэтому итоговая сумма может вырасти.

Отмечается, что, например, в Цимлянском районе, где губернатор в субботу встретился с руководителями сельхозпредприятий, из-за возвратных заморозков и засухи погибла седьмая часть посевов - более 10 тыс. га, а урожайность снизилась с 35 центнеров с га в 2024 году до 27 - в этом. В связи с такими убытками аграрии просили оказать им помощь.

"Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.