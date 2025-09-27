Титов: цели устойчивого развития ООН до 2030 года исполнены лишь на 18%

При этом в России этот показатель равен 61%, подчеркнул спецпредставитель президента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество практически не продвинулось в выполнении целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, не исполнена даже их пятая часть. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он напомнил, что для борьбы с современными угрозами в ООН сейчас действует программа ЦУР до 2030 года, состоящая из 17 направлений. "Но результат почти никакой. К сожалению, сегодня выполнение составляет приблизительно 18%", - констатировал Титов. При этом подчеркнул: "В России этот показатель равен 61%".

Спецпредставитель президента назвал несколько причин невыполнения ЦУР в мире. Так, по его словам, "поставленные цели были слишком амбициозны и широки - обо всем хорошем против всего плохого". Вторая причина - одинаковые цели для всех стран. "Бороться с гендерным неравенством в Афганистане и в Канаде или в Норвегии - это совершенно разные вещи", - объяснил Титов, уточнив, что по этому показателю Россия "впереди планеты всей", поскольку в РФ почти половину государственных постов занимают женщины.

Третьей проблемой спецпредставитель президента РФ видит нехватку финансирования - дефицит составляет больше $4 трлн. "И Запад, конечно, в этом смысле не выполнил никакие свои обязательства", - указал Титов. На его взгляд, затраты "на зарплаты и командировки всех чиновников и ответственных за эти направления больше, чем могли бы потратить на реализацию самих целей".

Усилия России и ее партнеров

"Из-за всех этих проблем мы и внутри страны, и вместе с членами ШОС и БРИКС озаботились тем, что уже надо думать, как поднять эффективность выполнения сегодняшних ЦУР", - сказал Титов. "Сейчас мы переходим к несколько другой политике внутри уже существующей программы ЦУР. Мы предлагаем несколько проектов, которые могут быть полезны африканским странам и вообще глобальному Югу", - уточнил он.

Для примера спецпредставитель президента РФ привел передачу странам Африки и глобального Юга технологий, в частности цифровых платформ в области малого и среднего бизнеса, которые способствуют развитию малого бизнеса и увеличивают доходы этих стран. "Там сегодня хаос, там огромный теневой сектор, об этом говорят практически все страны глобального Юга. А та программа, которую мы предлагаем, позволила России значительно сократить теневой сектор: мы с 80% ушли на сегодня на 20%, при этом еще и сильно выросли доходы государства - на $120 млрд", - пояснил Титов. По его словам, такой проект уже реализован в Киргизии, где увеличились доходы от малого бизнеса на $2 млрд. "Мы разрабатывали такие программы и для Узбекистана, и для других стран. Это ноу-хау - как мобилизовать внутренние ресурсы страны, вместо того, чтобы ждать подачек от Запада, самим зарабатывать деньги от развития собственного же рынка", - подчеркнул спецпредставитель главы государства.

Он добавил, что у РФ "еще есть несколько предложений в области системы очистки воды, в области создания платформ цифровых реестров". "Это целый набор предложений, которые мы этим странам сегодня могли бы передать, чтобы они сами могли выполнить те цели устойчивого развития, которые они на себя взяли", - констатировал Титов.