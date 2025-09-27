На ЗАЭС сообщили о достаточном количестве топлива для работы генераторов

Ситуация находится под контролем, радиационный фон в норме

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) имеет достаточный запас дизельного топлива для длительной работы резервных генераторов в автономном режиме. Об этом сообщили на станции.

"С 23 сентября 2025 года электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Также сообщается, что функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме.

"На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано. Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем", - говорится в сообщении.