Глава Минвостокразвития: долгосрочные контракты строительства АЭС самые выгодные

Алексей Чекунков рассказал, что такое решение выбрали для реализации проекта Баимского ГОКа на Чукотке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заключение долгосрочных контрактов является наиболее экономически выгодным решением при строительстве АЭС. Такое мнение журналистам выразил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Экономика всегда во главе угла. И известно, что атомное строительство не самое дешевое. Не самое дешевое в части капитальных затрат, но очень эффективное в части операционных издержек. Поэтому решение здесь - это заключение долгосрочных контрактов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС по итогам лекции для марафона "Знание. Первые".

Чекунков отметил, что такое решение было выбрано для реализации проекта Баимского ГОКа на Чукотке.

"Когда Росатом защищает инвестора, грубо говоря, занимая позицию: "Капитальные расходы - это наша проблема, мы гарантируем вам поставку киловатт-час за конкретную цену, если эта цена устраивает". И мы видим, что такие подходы уже и в случае с Баимским проектом, и в случае с развитием Кючусского кластера месторождений, они находят отклик у потребителей электроэнергии. Где фиксирование уровня цены и процента, на который она может каждый год расти, на десятилетия вперед, делает проект предсказуемым, а значит выгодным и для Росатома, и для инвесторов", - добавил министр.