Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что такой единый институт позволит объединить все наиболее важные меры поддержки для реализации проектов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Единый государственный проектный институт для реализации проектов в регионах Дальнего Востока может быть запущен уже в 2027 году. Об этом журналистам сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Соответствующее поручение президента вышло, поэтому сейчас мы работаем вместе с Минстроем, и целая серия очень интересных консультаций прошла на юбилейном X Восточном экономическом форуме с новыми подходами к строительству. <…> Я думаю, мы возьмем на эту работу 2026-й год и к 1 января 2027-го года [единый проектный институт] должен заработать", - сказал министр по итогам лекции для марафона "Знание. Первые".

Чекунков отметил, что такой единый институт позволит объединить все наиболее важные меры поддержки для реализации проектов на Дальнем Востоке. "В России очень бурно развивается сетка строительства и применение современных технологий, в том числе даже искусственного интеллекта, модельных решений - <…> мы строим школы, детские сады, объекты спорта, культуры. И зачастую проектировать уникальный объект не всегда рационально - можно иметь модельное решение, которое просто привязывать к конкретной площадке, к конкретной территории - это более эффективно", - добавил министр.

Ранее на совещании о ходе реализации мастер-плана города Магадан с президентом РФ Владимиром Путиным Чекунков заявил, что для реализации проектов на Дальнем Востоке Минвостокразвития и Минстроем может быть создан единый государственный проектный институт.