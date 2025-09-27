Общий экспорт подсолнечного масла из России за прошлый сезон составил 3,96 млн тонн, из которых 1,55 млн тонн было отправлено в Индию, сообщил исполнительный директор совета директоров ГК "Эфко" Сергей Иванов

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей продуктов питания группа компаний "Эфко", участвующая в международной продовольственной выставке в Нью-Дели World Food India 2025, впервые вышла в лидеры по поставкам подсолнечного масла в Индию по итогам сезона 2024-2025 годов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор совета директоров ГК Сергей Иванов.

По его словам, общий экспорт подсолнечного масла из России за прошлый сезон составил 3,96 млн тонн, из которых 1,55 млн тонн было отправлено в Индию. "Эфко" реализовала почти 564 тыс. тонн подсолнечного масла, а общий объем поставок масел, включая соевое и рапсовое, достиг 800 тыс. тонн, что позволило компании занять лидирующие позиции на индийском рынке.

"Мы много работаем с Индией, поставляем продукцию наливом танкерами. Мы не только привозим и показываем нашу продукцию, но и представляем инновационные разработки. В частности, индийские партнеры проявляют интерес к сладким белкам - аналогу сахара на белковой основе, который мы продвигаем", - отметил Иванов.

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний-экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации - представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспорт" организовал коллективную экспозицию общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.