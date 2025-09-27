Согласно которой ей торговые дела с другими странами, в том числе с Россией, не касаются отношений с США

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал достойной позицию Индии, согласно которой ее торговые дела с другими странами, в том числе с Россией, не касаются отношений с США. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"[Глава МИД Индии] Субраманьям Джайшанкар сказал: <…> "Если США хотят нам продавать свою нефть, мы готовы обсуждать, на каких условиях. Но то, что мы покупаем у других стран, не у США, а у России, у других стран, это уже наши дела. И они, собственно, не относятся к индийско-американской повестке дня". И я считаю, что это очень достойный ответ, показывающий, что Индия тоже, как и Турция, себя уважает", - сказал Лавров.