Создание маршрутного кольца и единого туроператора позволит консолидировать разрозненный рынок, удлинить средний чек и расширить логистические узкие места, поделился исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Развитие паломнического туризма принесет значительные доходы буддистским регионам РФ - по предварительным оценкам, они могут получать дополнительно порядка 15 млрд в год. Об этом сообщил в ходе III Международного буддийского форума исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Шемякин.

Ранее он озвучил предложение создать в РФ туристический маршрут "Буддийское кольцо России" длиной 5,4 тыс. км, объединив Калмыкию и сибирские регионы, где исповедуют буддизм. Выступать единым центром бронирования, маркетинга и стандартизации паломнического туризма в этом случае должен специализированный единый туроператор. Проект должен сопровождаться представителями буддийского духовенства.

"Бурятия, Калмыкии, Тыва и Забайкалье формируют золотой квадрат российского буддийского наследия и уже демонстрируют устойчивый рост турпотока. Создание маршрутного кольца и единого туроператора позволит консолидировать разрозненный рынок, удлинить средний чек и расширить логистические узкие места. Успех интеграции зависит от инфраструктурных инвестиций, цифровых сервисов: от модульных гостиниц до суперапов с визами. При правильной синхронизации событийного календаря и господдержке регион может стать центром буддиского паломничества, принося ежегодно более 15 млрд рублей и косвенные доходы в экономики в республиках", - сказал Шемякин.

Он отметил, что в регионах уже заложена база для такого проекта, который привлечет россиян и иностранцев: функционируют международные аэропорты, развита туристическая инфраструктура. Однако, все же требуется улучшение транспортной доступности, меры по охране объектов-памятников, связанных с буддизмом, и решение ряда других вопросов.

"Развитие буддийского паломнического туризма в России под управлением единого центра представляет собой экономически обоснованный и стратегически важный проект. Он будет способствовать укреплению межрегионального сотрудничества, развитию въездного туризма, сохранению культурного наследия буддийских регионов России и позиционированию страны на международном рынке религиозного туризма. Реализация данной стратегии требует координации усилий в первую очередь федеральных и региональных властей", - добавил эксперт.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.