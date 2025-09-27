В Госдуме рассказали о запрете на взыскание коллекторами долгов за ЖКХ

Коммунальные компании не имеют право привлекать кого-либо для возврата долгов с граждан, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Коммунальные компании не имеют право привлекать коллекторов или кого-либо еще для взыскания с граждан долгов за услуги ЖКХ. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Коммунальщикам полностью запрещено привлекать так называемые коллекторские агентства и любых иных третьих лиц для взыскания коммунальных долгов граждан", - сказал парламентарий. Он отметил, что "долги граждан за ЖКУ сегодня могут быть взысканы только в судебном, цивилизованном порядке, без всяких угроз и насилия".

По словам Колунова, фактически закон, запрещающий передачу таких долгов коллекторам, был принят еще в 2019 году, однако на практике управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации "начали привлекать коллекторов в качестве "уполномоченных представителей". Для закрытия этой лазейки был принят новый закон в 2024 году.

"Сегодня в Жилищном кодексе прописан запрет на любую передачу права взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги любым третьим лицам. Это позволило дополнительно защитить наших граждан от нарушений при возврате долгов. Если кто-либо попытается продать коммунальный долг коллекторам, такая сделка будет признаваться ничтожной", - добавил Колунов.