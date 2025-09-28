Пасечник: в ЛНР работают почти 40 тыс. предпринимателей

Их число постоянно растет, отметил глава региона

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 40 тыс. предпринимателей работают в муниципалитетах Луганской Народной Республики, их количество ежегодно увеличивается. Как сообщил в интервью ТАСС глава региона Леонид Пасечник, с начала года в республике также на 55,6% увеличилось число официально самозанятых - сейчас их почти 20 тыс. человек.

"Из года в год растет количество предпринимателей республики, сейчас их более 38 тыс., а численность занятого населения в МСП - порядка 84 тыс. человек. Отдельно можно отметить рост официально самозанятых граждан, только за восемь месяцев этого года их число выросло на 55,6%, достигнув 19,6 тыс. человек", - сказал он.

Глава ЛНР также сообщил, что в целом мерами соцподдержки на региональном уровне обеспечиваются порядка 200 тыс. человек. По его словам, абсолютно всему населению республики "доступны федеральные меры поддержки, действующие на территории всей страны".

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.