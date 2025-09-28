Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что в результате вложений будут привлекаться "дорогие деньги" для реализации проектов

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сентября. /ТАСС/. Выпуск народных облигаций является правильной идеей, но при текущей высокой ключевой ставке может стать нагрузкой для регионального бюджета. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Конечно, идея [с выпуском народных облигаций в регионах] правильная, но не сейчас, когда высокая ключевая ставка. <…> Для бизнеса - пожалуйста, но имеет ли смысл для бюджета? Это фактически нагрузка на бюджет", - сказал Аксаков, комментируя предложение о выпуске облигаций в Чувашии.

По его словам, в условиях высокой процентной ставки закладываются значительные проценты по облигациям и в результате привлекаются "дорогие деньги" для реализации проектов. "Понятно, что люди будут вкладываться, тем более, говорят, что [ставка] на 2% выше, чем проценты по вкладам. Но интересно ли это региону? Вот когда ключевая ставка снизится, и проценты будут ниже, тогда интересно привлекать в том числе деньги с рынка", - сообщил парламентарий.

Аксаков добавил, что в Чувашии, где в прошлом году бюджет исполнен с профицитом, эффективнее и интереснее могут быть другие финансовые инструменты, в том числе цифровые финансовые активы.

В августе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что четыре региона ДФО планируют выпустить народные облигации на сумму порядка 2,2 млрд рублей в 2025 году.