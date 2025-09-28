Орешкин: бюджетная конструкция России значительно лучше, чем у других стран

Замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогут печатать доллары "сколько им вздумается"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджетная конструкция России значительно превосходит аналогичные конструкции других стран. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Бюджетная конструкция [России] на порядок лучше, чем где бы то ни было. В тех же США 6% дефицит. Видим очень плохую ситуацию в такой экономике, как Франция. И если говорить, что где-то в бюджетной системе что-то развалится - это, конечно, Франция", - прокомментировал Орешкин заявления о том, что российская экономика находится в упадке.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогут печатать доллары "сколько им вздумается". "Это миф, что они могут печатать сколько угодно, потому что это все ведет к инфляции, как это было в постковидный период", - объяснил Орешкин.