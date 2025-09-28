В числе других вопросов, которые затрагивались подкомиссией, было также дальнейшее расширение поставок российской сельхозпродукции на китайский рынок

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что обсудил в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао вопросы снятия взаимных барьеров в торговле.

"Мы обсуждали снятие взаимных барьеров в торговле, - заявил он журналистам после завершения встречи российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Пекине. - Здесь у нас есть вопросы и большая перспектива по поставкам, в том числе пеллет, например, в Китайскую Народную Республику. Пока они относятся здесь к отходам, поэтому возить нельзя, но мы понимаем, что это экологическое топливо, и мы поставляли и поставляем его в разные страны мира".

"Потенциал торговли оценивается только по этой позиции в $250 млн. Нам очень важно, например, что это дополнительный продукт нашей лесной индустрии. <...> Как только мы откроем этот рынок, у наших древопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию и стать более конкурентоспособными", - сказал министр.

В числе других вопросов, которые затрагивались подкомиссией, сообщил Решетников, было также дальнейшее расширение поставок российской сельхозпродукции на китайский рынок. "Это касается и поэтапного снятия ограничений на пшеницу и поставки ячменя", - сказал он, добавив, что речь шла также и о поставках говядины. По словам министра, обсуждались вопросы, связанные с контрафактной продукцией, которая поступает на китайский рынок под видом российских товаров.

28-е заседание подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в воскресенье в Пекине под сопредседательством Решетникова и Ван Вэньтао. Глава Минэкономразвития подчеркнул стратегический характер партнерства РФ и Китая, отметив, что развитие экономик двух стран является общим приоритетом.