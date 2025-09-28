Telegram отказался выполнить запрос о цензуре молдавских каналов перед выборами

Мессенджер придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам, заявил основатель Telegram Павел Дуров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы обратились к нему с просьбой об удалении некоторых молдавских Telegram-каналов в связи с предстоящими выборами, однако команда отказалась выполнять их запрос.

"Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству подвергнуть цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове. <...> Мы отказались выполнить этот запрос. Telegram придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам", - написал он в своем Telegram-канале.

Дуров сообщил, что изначально команда Telegram удалила несколько каналов из представленного ей списка, которые явно нарушали правила мессенджера. Посредник в обмен на сотрудничество пообещал Дурову, что французская разведка даст положительный отзыв о нем судье, который вынес решение о его аресте. Дуров заявил, что это было неприемлемо по разным причинам.

После этого команда Telegram получила второй список так называемых проблемных каналов. В отличие от первого списка, почти все эти каналы полностью соответствовали правилам мессенджера. Единственной их общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, которые не нравились правительствам Франции и Молдавии.

Дуров добавил, что продолжит разоблачать любые попытки давления на Telegram с целью введения цензуры в мессенджере.