Песков: Россию и Казахстан ждет блестящее будущее

В последние годы эти страны развиваются темпами выше, чем у США, указал представитель Кремля

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Взаимовыгодное сотрудничество России и Казахстана обеспечит обеим странам блестящее будущее с сохранением высоких темпов развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на медиафоруме в Алма-Ате.

"Россия и Казахстан - это две разные страны, два отдельных государства. Но это одно прошлое. И, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее для двух стран", - указал он.

В последние годы и Россия, и Казахстан развиваются темпами выше, чем у США, у стран Евросоюза, указал представитель Кремля. Динамика развития Казахстана сопоставима с той, что показывает Китай, добавил он.

"И при правильном регулировании, организации экономического процесса, при извлечении взаимной выгоды из нашего сотрудничества мы можем поддерживать такие темпы развития и в дальнейшем, - подчеркнул Песков. - Это даст нам возможность дальше идти вместе с взаимной выгодой, хранить нашу общую историю и извлекать дивиденды для народов наших двух стран. Потому что каждое из наших государств работает именно для этой цели".