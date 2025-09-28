Зарубежная выручка Росатома выросла за три года до $18 млрд

Заместитель генерального директора компании Кирилл Комаров отметил, что портфель заказов остается стабильным на уровне $200 млрд

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Зарубежная выручка Росатома выросла за три года с $9 до $18 млрд, а портфель заказов остается стабильным на уровне $200 млрд. Об этом сообщил агентству Anadolu первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров.

"За последние три года - 2022, 2023 и 2024 - зарубежная выручка Росатома выросла с $9 до $18 млрд. Портфель заказов остается стабильным - около $200 млрд. Это показывает, что мы не только выполняем текущие контракты, но и заключаем новые, создавая прочную основу для будущего", - сказал он.

Комаров также отметил, что Росатом сохраняет лидерство в мировой ядерной отрасли. "Мы номер один в мире по строительству АЭС на экспорт. Из 25 энергоблоков, строящихся за рубежом, 22 используют российские технологии. Это более 85%. Мы лидируем в обогащении урана с долей около 40% на мировом рынке и являемся крупным поставщиком природного урана, ядерного топлива и медицинских изотопов для диагностики и лечения онкологических заболеваний с долей 30-40%", - сказал он.

Комаров отметил, что успех Росатома во многом связан с ростом ядерной энергетики в странах Глобального Юга. "Если три года назад доли заказов от западных и южных стран были равны, то сегодня более 80% нашего портфеля составляют заказы от стран Глобального Юга, которые нуждаются в развитии и значительных объемах энергии", - добавил он.

Кроме того, по словам Комарова, опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом.