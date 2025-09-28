Их число выросло из-за увеличения объемов изъятого имущества, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доля обесцененных активов в портфеле лизинговых компаний достигла 8,3% на 1 июля 2025 года против 5,6% по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Высокие процентные ставки, приведшие к снижению платежеспособности клиентов, вкупе с реализацией рисков агрессивного роста при снижении уровня авансов в 2023 году - первом полугодии 2024 года привели к резкому увеличению объема изъятого имущества и, как следствие, доли обесцененных активов в ЧИЛ (чистые инвестиции в лизинг - прим. ТАСС) до 8,3% на 01.07.2025 против 5,6% по итогам 2024 года", - говорится в документе.

По данным исследования, период высоких процентных ставок и снижение платежеспособности лизингополучателей привели к существенному росту проблемных активов у лизинговых компаний. Согласно документу, доля ЧИЛ с просроченной задолженностью более 90 дней выросла с 2,3% до 2,8%, а доля изъятого имущества в ЧИЛ с 3,3% до 5,5%.

В исследовании также подчеркивается, что системной проблемой является сокращение платежеспособного спроса из-за сниженной инвестиционной активности в отраслях. Значительная часть изъятой техники (63,9%) приходится на сегмент тяжелой коммерческой техники, ранее купленной по завышенным ценам. Высокая доля проблемных сделок в сегменте грузовиков связана, в том числе, со снижением тарифов на грузоперевозки и схлопыванием ценового "пузыря" на рынке, обусловленного высокими процентными ставками и дефицитом техники в 2023 году - первом полугодии 2024 года.