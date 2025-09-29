Россия остается участником международных систем регистрации патентов, подчеркнул Юрий Зубов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Несмотря на ограничения, которые ввел Евросоюз на регистрацию новых разработок, все действующие патенты по-прежнему находятся под защитой даже на территории недружественных стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

"Россия сегодня - действующий участник всех международных систем регистрации, администрируемых Всемирной организации по интеллектуальной собственности, и мы продолжаем отстаивать интересы страны и наших предпринимателей. Роспатент выступает за то, чтобы не допустить дискриминации в отношении российских заявителей, - сказал Зубов. - Несмотря на ограничения, которые ввел Евросоюз на регистрацию новых разработок, все действующие патенты по-прежнему находятся под защитой даже на территории недружественных стран. Мы продвигаем инициативы для поддержки российских правообладателей".

В их числе он назвал продвижение русского языка в международных системах регистрации, выработку новых международных стандартов по 3D и блокчейну. Кроме того, Роспатент развивает сотрудничество с ведомствами БРИКС.

"Мы подготовили практические руководства по системам ИС для предпринимателей стран-участниц. С Китаем мы сотрудничаем по программе ускоренной экспертизы патентных заявок. Это значит, что если у компании есть патент на разработку в одной из стран, то она может быстрее и проще получить такой же в другой стране-партнере. Сроки проведения экспертизы и получения патента - значительно сокращаются. Все наши действия приводят к тому, что число обращений от российских компаний и организаций на охрану разработок растет", - сообщали глава службы.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.