Длинна линии составляет 45,3 км

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Ремонт линии электропередачи длиной в 45,3 км от Донецка до населенного пункта Курахово ДНР будет завершен к декабрю 2025 года. Об этом рассказал начальник производственного отделения, представитель юго-западной электросетевой компании Андрей Слабодюк.

"Силами подрядной организации "Смартэнерго" сейчас выполняется капитальный ремонт данной линии. Протяженность линии - 45,3 км, от Донецка до населенного пункта Курахово. <...> Согласно договору, в декабре текущего года работы по капитальному ремонту линии 110 кВт КуТЭС - Смолянка-1 должны быть завершены. При восстановлении данной линии в населенный пункт Курахово возможна подача напряжения обесточенным потребителям", - сказал Слабодюк.

Курахово был полностью взят под контроль российскими подразделениями 6 января 2025 года. Город расположен на западе ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска.