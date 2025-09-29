К 07:00 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на уровне $1 638,5 за тройскую унцию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднималась выше отметки $1 600 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05:30 мск, цена на драгметалл составляла $1 637,5 за тройскую унцию (+0,15%). К 07:00 мск стоимость платины ускорила рост и находилась на уровне $1 638,5 за тройскую унцию (+0,21%).

С начала года цена на драгметалл выросла на 78,74%, с начала сентября - на 14,52%.