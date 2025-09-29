Экспорту предшествовала тщательная подготовка длиною более полугода

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Россию впервые доставили 1 050 живых альпак из Чили. После прохождения обязательного карантина они отправятся в парки, зоопарки и фермерские хозяйства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального центра "Агроэкспорт".

"25 августа в Россию впервые из Чили доставили 1 050 живых альпак чилийского заводчика Quintessense Alpacas. Животные следовали чартерным рейсом через Нигерию и Катар, перелет прошел успешно. <…> Сейчас альпаки проходят обязательный 21-дневный карантин у своих новых владельцев в Московской области, Воронежской и Смоленской областях, после чего отправятся радовать жителей России в 14 парках, зоопарках и фермерских хозяйствах страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспорту предшествовала тщательная подготовка длиною более полугода. Также сообщается, что представителем Минсельхоза России в Чили Марией Мицура оказано содействие в утверждении формы ветеринарного сертификата, согласовании протокола ведения карантинных процедур и утверждении наборов лабораторных исследований, маршрута чартерного перелета и таможенных документов по прибытии в Москву.

"Это первый шаг к формированию в России профессионального разведения альпак и созданию национального племенного ядра - развитию генетической базы и устойчивого племенного качества животных", - отметила Мицура, чьи слова приводятся в сообщении "Агроэкспорта".