Более трети опрошенных россиян готовы потратить до 10 тыс. рублей на распродажах ноября

Лишь 6% респондентов готовы к тратам свыше 50 000 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов "Авито товары" и "Авито реклама"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 30% опрошенных россиян собираются потратить до 10 тыс. рублей на ноябрьских распродажах в 2025 году. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито товары" и "Авито реклама", с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Большинство покупателей (33%) готовы потратить на покупки во время ноябрьских распродаж в этом году до 10 000 рублей", - сказано в сообщении.

Каждый четвертый (27%) планирует бюджет в размере от 10 001 до 20 000 рублей, а 17% опрошенных выделяют на шопинг от 20 001 до 30 000 рублей. Лишь 6% респондентов готовы к тратам свыше 50 000 рублей. Средний бюджет на покупки в этом году составляет 22 617 рублей, отметили эксперты.

Наибольшим спросом у россиян пользуются товары повседневного спроса. Так, одежду и обувь выбирают 61% участников распродаж. При этом 45% респондентов уже начинают подготовку к зимним праздникам и выбирают подарки к Новому году. В пятерку самых популярных категорий также входят бытовая техника и электроника для дома (39%), товары для красоты, здоровья и спорта (36%) и гаджеты (32%).

По данным опроса, 62% опрошенных ориентируются на размер скидки при выборе товара во время распродажи, 51% - на практичность, 47% изучают отзывы. Для 21% важен бренд, а 19% опираются на предыдущий опыт. При этом женщины чаще, чем мужчины обращают внимание на скидки (64% против 59%), отзывы (51% против 41%) и прошлый опыт (20% против 16%), а мужчины - на известность бренда (23% против 19%). Кроме того, онлайн-реклама играет значительную роль в принятии решений о покупках - 49% опрошенных признают, что она помогает им сделать окончательный выбор.

Большинство покупателей (64%) предпочитают совершать покупки на платформах электронной коммерции.

Об опросе

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.