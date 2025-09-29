И потребители, и генераторы электроэнергии, входящие в ассоциацию, привели много доводов против этой идеи

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Члены ассоциации "Совет рынка" не поддерживают идею объединения "Системного оператора" и "Россетей", заявил журналистам председатель правления партнерства Максим Быстров.

Он отметил, что ассоциация объединяет как генераторов электроэнергии, так и ее покупателей и инфраструктурные компании.

"Совет рынка" запросил входящие в него палаты потребителей и генераторов электроэнергии. "И потребители, и генераторы написали нам, что они отрицательно относятся к этой идее, и привели достаточно много доводов, почему это неправильная идея, во всяком случае, для нашей электроэнергетики. Мы, как исполнительный аппарат, в общем присоединяемся к их доводам и считаем, что это неправильно", - отметил он.

"Россети" ранее заявляли, что поддерживают инициативу о передаче им функций "Системного оператора" (СО ЕЭС) с 2028 года, это позволит исключить дублирующие направления деятельности. Между тем, в "Системном операторе" заявляют, что считают это неприемлемым.