"Совет рынка" предлагает зафиксировать принцип отказа от надбавок на оптовом рынке

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. "Совет рынка" предлагает зафиксировать в новом законопроекте об инвестициях в электроэнергетику принцип отказа от надбавок на оптовом рынке, сообщил журналистам председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров.

По его словам, ассоциация сейчас в рамках подготовки нового законодательства разрабатывает свою часть предложений, касающихся рыночных нововведений в электроэнергетике.

"Мы, например, предлагаем зафиксировать отказ от надбавок на оптовый рынок, зафиксировать, когда у нас кончатся регулируемые договоры в субсидируемых регионах. И еще некоторые вещи связаны именно с надбавками, которые искажают ценовые ситуации на рынке", - сказал Быстров.

"Мы хотим уйти от новых надбавок и определить, когда кончатся, условно говоря, старые", - уточнил он. Он добавил, что ассоциация в том числе предлагает определить конечные сроки дальневосточной надбавки.

Ранее СМИ сообщали, что власти РФ предварительно одобрили продление дальневосточной надбавки, позволяющей выравнивать энерготарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка, до 2035 года.