Европа оценила свои потери за три года от экопроблем в €162 млрд

Понесенные с 2020 по 2023 годы убытки оказались в 2,5 раза выше, чем за предыдущие 10 лет

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Экологическая обстановка в Европе стремительно ухудшается, что сказывается на безопасности и экономике и уже привело к потере €162 млрд в период с 2021 по 2023 годы. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

"Европа - это континент с самыми стремительными темпами глобального потепления в мире, и европейский климат меняется с пугающей скоростью, что угрожает безопасности, здоровью населения, экосистемам, инфраструктуре и экономике. <...> Экстремальные погодные и климатические явления привели Евросоюз к экономическим потерям на сумму около €738 млрд с 1980 по 2023 годы, при этом более €162 млрд потеряно только с 2021 по 2023 годы", - говорится в отчете.

Авторы исследования также отметили, что убытки за период с 2020 по 2023 годы оказались в 2,5 раза выше, чем за все предыдущее десятилетие. Так, в Словении в 2023 году наводнения привели к снижению ВВП на 16%. По данным Европейского центрального банка, 72% европейских производителей товаров и услуг зависят от использования природных благ. Газета Financial Times приводит слова исполнительного директора EEA, согласно которым климатические проблемы серьезно угрожают "конкурентоспособности, процветанию, безопасности и качеству жизни в Европе".

По данным отчета, из-за производства и потребления в Европе в наземных и водных экосистемах снижается биоразнообразие. Деградации подвергается до 70% почв, 62% водоемов континента находятся в неудовлетворительном экологическом состоянии. При этом, согласно приведенным в отчете данным, большинство целей по замедлению темпов климатических изменений в ЕС, поставленных на 2030 год, не будут достигнуты.

Исследователи считают, что для стабилизации экологической ситуации в мире необходимо значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в ближайшие годы. Отмечается, что к 2100 году баланс между выбросами газов и их абсорбцией из атмосферы должен быть равен нулю. Ранее сообщалось, что в среднем за период 2014-2023 годов наблюдаемое мировое глобальное потепление составило 1,19 градуса по Цельсию, и оно было вызвано деятельностью человека. Темпы ускорения потепления за последнее десятилетие стали беспрецедентными, достигнув в 2014-2023 годах 0,26 градуса по Цельсию. Среди причин этого ученые называют сохранение высокого уровня выбросов парниковых газов, а также снижение силы аэрозольного охлаждения.