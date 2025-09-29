На восстановление дорог после ЧС могут направить в 2026 году 1,8 млрд рублей

В 2027 году и 2028 году на мероприятия по реконструкции дорог могут направить 2 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем средств, которые могут быть направлены в 2026 году на восстановление автодорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, составит 1,8 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета РФ на следующую трехлетку.

При этом в 2027 году и 2028 году на мероприятия по реконструкции дорог может быть направлено 2 млрд рублей.

"Установить <…>, что основанием для внесения в 2026 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Федерального закона: бюджетных ассигнований на 2026 год в объеме 1 800 000,0 тыс. рублей, на 2027 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей и на 2028 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, финансовое обеспечение реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном правительством Российской Федерации", - сказано в документе.