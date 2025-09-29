В Минске открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая позволит производственникам и ученым найти новых партнеров, реализовать дополнительные проекты и увеличить взаимовыгодный торговый оборот

ТОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Внешнеэкономическая деятельность Томской области с Белоруссией выросла на 60% в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

"В Минске открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая позволит нашим производственникам и ученым найти новых партнеров, реализовать дополнительные проекты и увеличить взаимовыгодный торговый оборот. В первом полугодии внешнеэкономическая деятельность Томской области и Белоруссии показала 60%-й рост. Стремимся к большему и ставим новые цели", - написал Мазур.

По его словам, на "Иннопроме" свою продукцию представили ТУСУР, Сибирская светотехническая компания, НИИПП, "Авангард пластик", Томские мебельные фасады, "Перфект-фасад", "Лифорс", "Монолит-строй", НПФ "Микран", Сибирская машиностроительная компания. "Томичи привезли на выставку самую востребованную продукцию из разных сфер производства: машиностроения, электроники, лесопереработки, химии. Поддержим продвижение на рынок Белоруссии", - отметил губернатор.