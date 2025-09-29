Цена на драгметалл выросла до $3 853,5 за тройскую унцию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 850 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 14:15 мск, цена на драгметалл составляла $3 851,6 за тройскую унцию (+0,72%). К 14:30 мск стоимость золота ускорила рост до $3 853,5 за тройскую унцию (+0,77%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE снижалась на 0,83%, до $68,99 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре текущего года снижалась на 1,2% и находилась на отметке $64,46 за баррель.