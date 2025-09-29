На динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2026 году составят 1,1 трлн рублей, в 2027 году - 843,7 млрд рублей, в 2028 году - 816,9 млрд рублей.

Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Так, на динамику прогнозируемых поступлений повлияли рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, а также прогнозируемая динамика ключевой ставки.