В 2027 году показатель составит 19,3 трлн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поступления доходов от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году - 19,3 трлн рублей, в 2028 году - 20,7 трлн рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В нем отмечается, что на динамику прогнозируемых поступлений внутреннего НДС повлияли проектируемые изменения налогового законодательства в части основной ставки налога и его уплаты в рамках режима УСН, а также увеличение номинального объема ВВП и изменение структуры налоговой базы.

"На динамику прогнозируемых поступлений ввозного НДС повлияли рост стоимостных объемов импорта и изменение его структуры при положительном влиянии курса доллара США, а также проектируемое увеличение основной ставки налога и введение системы подтверждения ожидания товаров при поставке товаров из стран ЕАЭС", - говорится в документе.