В 2027 году объем финансирования на реализацию проекта запланирован в объеме 23,439 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в 2026 году запланировано в объеме 19,784 млрд рублей, в 2027 году - 23,439 млрд рублей, в 2028 году - 23,121 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ.

В том числе на федеральный проект "Ветеринарные препараты" в рамках нацпроекта в 2026 году запланировано 1,446 млрд рублей, в 2027 году - 1,082 млрд рублей, в 2028 году - 705 млн рублей; на федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" в 2026 году - 10,505 млрд рублей, в 2027 и 2028 годах - по 10,056 млрд рублей.

В документе также сообщается, что на федеральный проект "Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств" в 2026 году запланировано 517,8 млн рублей, в 2027 году - 6,766 млрд рублей, в 2028 году - 6,823 млрд рублей.

В то же время на федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" в 2026 году запланировано 7,316 млрд рублей, в 2027 году - 5,535 млрд рублей, в 2028 году - 5,537 млрд рублей.